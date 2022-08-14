Москва, , 08:48 — REGNUM О героизме и мужестве рядового Тамерлана Цопанова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщили 14 августа в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что рядовой в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих освобождал один из стратегически важных населенных пунктов от украинских вооруженных формирований.

Также указывается, что на подступах к городу военнослужащие ВС РФ столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских нацистов, которые открыли массированный огонь из артиллерии и минометов. При этом группа, в составе которой действовал Цопанов, одной из первых вступила в бой с врагом.

«В условиях непрекращающегося огня рядовой, умело маневрируя на улицах города, передвигаясь под прикрытием боевой машины пехоты, вел бой с националистами. В результате очередного залпа вражеской артиллерии Цопанов получил тяжелое ранение ноги, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по украинским радикалам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мужественные и самоотверженные действия рядового Цопанова способствовали продвижению батальонно-тактической группы вглубь обороны в её секторе ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что на сегодняшний день Соединённые Штаты находятся на грани войны с Россией и Китаем.