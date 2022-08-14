Салехард, 14 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. На Ямале за сутки более чем на 1000 гектаров увеличилась площадь лесных пожаров. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Лесной пожар

На утро 14 августа 2022 года на территории Ямала зафиксировано 11 природных пожаров на общей площади 4797,7 га. На ликвидации задействовано 420 человек с лесопожарным оборудованием и снаряжением, в том числе 98 человек привлеченных в рамках межбазового маневрирования, работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами.

По данным департамента, с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 372 природных пожара, на общей площади 15 182,31 га, из них 13 949,46 га — в лесах.