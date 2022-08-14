Улан-Удэ, 14 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Бурятии за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 11 934 преступления, что на 4,3% меньше, чем в январе–июне 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,3%, мошенничеств — на 6,5%, преступлений с использованием информационных технологий — на 16%, разбоев - на 25%, изнасилований и покушений на изнасилование - почти в два раза.

«На 3,5% сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,6% (в январе–июле 2021 г. — 28,4%)», — отметили в ведомстве.