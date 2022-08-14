Вашингтон, , 08:40 — REGNUM На сегодняшний день Соединённые Штаты находятся на грани войны с Россией и Китаем. Об этом 14 августа заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

Генри Киссинджер Marsha Miller

По словам экс-госсекретаря США, отчасти вина за такую ситуацию лежит и на американской стороне, которая в этом случае может только «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для того, чтобы разрядить этот вопрос, для чего у Вашингтона должна быть какая-либо цель.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что Россия не исключает асимметричного ответа на действия властей США деструктивного характера против российских дипломатов.