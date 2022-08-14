Донецк, 14 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. ВСУ за 16 минут обстреляли Ясиноватую, Докучаевск, Горловку и Макеевку в ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:00 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️08:01 — н.п. Новомихайловка — н.п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️08:15 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️08:16 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР.