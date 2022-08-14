Вена, , 08:31 — REGNUM В искажении своих слов о возможном визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС обвинил британскую газету Financial Time постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 13 августа в своём телеграм-канале.

Михаил Ульянов Irna.ir

Как указал Ульянов, британское издание приписало ему слова о том, что визит Гросси на ЗАЭС якобы не может быть проведён до конца августа 2022 года.

«На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение», — написал он в своём сообщении.

Отметим, 12 августа постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в беседе с изданием «Известия» заявил, что точного ответа о том, когда глава МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС нет, предположив, что это может произойти в конце августа — начале сентября.