Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Доклад Amnesty International, в котором зафиксировано нарушение военного и международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины (ВСУ), проверят независимые эксперты. Об этом сообщили в международной правозащитной организации, передает DPA.

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Так, будет проведено повторное исследование ранее приведенных данных. Amnesty International считает, что результаты доклада не были переданы с достаточной точностью. В организации хотели бы понять, что именно пошло не так для улучшения их работы в области прав человека.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором отмечалось, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах», что нарушает военное и международное гуманитарное право.