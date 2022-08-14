Москва, , 08:30 — REGNUM Наибольший риск для пользователей в случае утечки их биометрических данных представляют записи голоса и изображение лица. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.

Биометрия geralt

Биометрические данные активно используются в современных информационных системах. В частности, отпечатки пальцев, изображения лиц и радужных оболочек глаз применяются при разблокировке мобильных устройств, а также для подтверждения личности при использовании банковских и других онлайн-сервисов.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил, что риск использования таких данных в случае утечки мошенниками зависит от метода хранения информации. Злоумышленники не смогут воспользоваться ими при хранении таких данных в специально преобразованном виде. Однако утечка «сырых» данных может представлять реальную угрозу для пользователей.

«На сегодняшний день самые уязвимые данные — это голос и изображение лица», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что эти данные используются в Единой биометрической системе и используются для подтверждения операций в финансовых организациях. Для защиты от утечки данных эксперт порекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию. В этом случае для подтверждения личности потребуются не только биометрические, но и другие данные.