Чита, , 08:26 — REGNUM В Забайкальском крае за прошедшие сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 170 858, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 167 480 человек, в том числе 53 за последние сутки. В ковидных стационарах края лечатся двое пациентов в тяжёлом состоянии, подключённых к ИВЛ больных нет.

По данным на 14 августа, в Забайкалье скончались 2 683 пациентов с коронавирусом.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 349 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отметили в правительстве.