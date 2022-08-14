Париж, , 08:21 — REGNUM Введённые Евросоюзом санкции против России нанесли удар по самому сообществу. Об этом 14 августа написал колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как напомнил Шнур, 1 марта 2022 года глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что антироссийские санкции якобы являются «до ужаса» эффективными и обещал вести с Россией «тотальную экономическую войну».

Также колумнист указал, что с того времени курс российского рубля существенно укрепился, хотя на момент заявления французского министра финансов — через неделю после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины — он был существенно ослаблен. Так, в феврале 2022 года за рубль давали 1,2 евроцента, а в начале марта — 0,61 евроцента. При этом к июню его курс возрос до 1,8 евроцента (порядка 56 рублей за евро. — ред.).

Кроме того, он уточнил, что это укрепление произошло после того, как Россия перешла на рубли в расчётах за газ с недружественными странами, что способствовало увеличению спроса на рубли.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!», — говорится в публикации.

Помимо того, Шнур возмутился тем фактом, что курс евро фактически сравнялся с американским долларом, назвав власти Франции и Евросоюза дилетантами, неудачниками и невеждами.

«Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?», — задался вопросом автор статьи.

В то же время он назвал слабым утешением то, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем ЕС и раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что были запрещены российские СМИ и взят курс на отказ от энергоносителей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии (ШНП) Селин Амодрю заявила, что легендарный нейтралитет Швейцарии подорван поддержкой антироссийских санкций. Страна не вправе быть посредником в урегулировании ситуации на Украине.