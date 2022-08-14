Херсон, Украина, , 08:18 — REGNUM Киевские власти «бьются в агонии», пытаясь с помощью обстрелов сорвать референдум в Херсонской области. Об этом 14 августа заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь … помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно … и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — передает его слова РИА Новости.

По его словам, жители области готовятся к референдуму, чтобы регион вошел в состав РФ: «Это осознает киевский режим, поэтому бьется в агонии. Украинские нацисты больше никогда не ступят на нашу землю».

Ранее Стремоусов рассказал, что российские военные надёжно защищают границы Херсонской области, поэтому никакого прорыва украинской армии на этом направлении быть не может.

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