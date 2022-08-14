Грозный, 14 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения военной спецоперации в Донбассе из международного аэропорта Грозного им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил он в Telegram-канале.

По его словам, добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.

12 августа он сообщил, что ситуацию в поселке Пески в ДНР успешно контролируют подразделения России и ДНР. По его словам, в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населенных пунктов ЛНР и ДНР.