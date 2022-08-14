14 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 09:40 — REGNUM Анкара решила прибегнуть к часто практикуемому ею дипломатическому инструментарию — оповещению о каком-то событии с заметным хронологическим люфтом. Близкая к правительственным кругам турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что в сентябре возможна встреча президентов Турции и США — Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это выявляет многие важные нюансы в турецко-американских отношениях. Во-первых, становится очевидным провал усилий американских лоббистов в Турции организовать до конца нынешнего года государственный визит Эрдогана в США, как и турецких лоббистов в США — «заманить» Байдена в Турцию. Он становится более значимым на фоне частых личных встреч и переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, встреча на полях содержит свою специфическую драматургию, так как это мероприятие будет проходить в формате беседы вне основной программы, когда, как правило, обсуждаются определенные вопросы оперативного характера. В-третьих, в таких ситуациях сложно определить заранее какую-либо программу переговоров. Так, Sabah предполагает, что главной темой обсуждения в предполагаемом диалоге Эрдоган — Байден будет закупка Турцией у США 40 истребителей F-16 и модернизация находящихся у нее на вооружении еще 80. Байден обещал Эрдогану в обмен на его поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО обеспечить соответствующую реакцию Конгресса США, что пока у него не получается.

В то же время очевидно, что это далеко не единственный завал на пути турецко-американского сотрудничества. Главное в другом. Байден на посту вице-президента США в администрации Обамы курировал Турцию и хорошо знает эту страну. Он понимает, что Эрдоган хотел бы сохранить роль «незаменимого союзника Запада», но одновременного стремится использовать конъюнктурную ситуацию для более эффективного диалога с Россией и Китаем. Раньше у него такое получалось при общении с президентом Дональдом Трампом. Но при Байдене турецкий лидер оказывается в одиночестве по целому ряду вопросов, и в Анкаре сформировалось устойчивое ощущение того, что «США перестали принимать во внимание интересы Турции в Восточном Средиземноморье, в Сирии, в частности, в отношении курдской проблемы». С другой стороны, и сам Байден не очень заинтересован в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выходить на эффективный диалог с Эрдоганом в силу созданного в США негативного политического имиджа лидера Турции.

Так, The New York Times считает, что «Эрдоган остается головной болью для президента Байдена», поскольку «действует вразрез с повесткой коллективного Запада». В США возмущаются тем, что Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям из-за украинского кризиса, а «фото Эрдогана с лидерами России и Ирана в Тегеране, его встреча в Сочи с президентом России Путиным нивелирует картину глубоко изолированных Ирана и России, которую рисует Вашингтон». В США также подозревают, что «Россия, Турция и Иран готовят новый сценарий сирийского урегулирования». К моменту встречи Байдена с Эрдоганом в США, как заявляет бывшая сотрудница Госдепа Элизабет Шекелфорд, «нет предпосылок к тому, чтобы эта ситуация изменилась». В этих условиях в турецкой политической элите усиливаются настроения недовольства стратегическим партнерством страны с США, происходит широкое обсуждение сценариев евразийской идеологии как возможной основе новой внешней политики Турции.

Встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи tccb. gov. tr

Конечно, в Анкаре видят смещение геополитических и геоэкономических центров с Запада на Восток и задумываются о создании новой системы региональной безопасности. Происходит это на фоне серьезных структурных кризисов в ЕС и в НАТО. Но Турция еще не готова устойчиво определиться в мире и балансирует между атлантистским и евразийским направлениями внешнеполитической ориентации. Даже если Вашингтон изменит свое отношение к программе истребителей F-16, это ничего не поменяет в принципиальном отношении. Эрдоган широко маневрирует, пытается навести «мосты» с Байденом и, как говорит бывший посол США в Турции Джеймс Джеффри, «заморозить противоречия», чтобы выиграть время. Но, по словам Джеффри, «у лидера Турции при демократических администрациях никогда ничего не получалось».

Впрочем, ставить точку в этой интриге рано. Самая опасная проблема для Эрдогана возникнет тогда, когда его американский коллега начнет устанавливать рамки и условия для сближения с Анкарой. Такое рано или поздно произойдет. Вашингтон вряд ли отпустит Анкару на «вольные хлеба», и битва за Турцию будет продолжаться.