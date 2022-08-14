Таганрог, Ростовская область, , 08:07 — REGNUM Защита жителя Таганрога Жоры Хачунца, приговорённого к тюремному сроку и выплате крупного штрафа за кражу оборудования из «самолёта Судного дня» (Ил-80) обжаловала приговор суда. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Ольгу Бояркину.

Ил-80 (сс) Dmitry Terekhov

Как пояснила правозащитник, жалоба была подана по почте, заседание суда по данному делу ожидается примерно через полтора месяца. По мнению адвоката, следствие и обвинение не смогли доказать вину Хачунца, поэтому защита будет настаивать на доказательствах невиновности и добиваться полного оправдания осуждённого.

Напомним, в декабре 2020 года в Таганроге было возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из самолёта Ил-80, прибывшего в таганрогский аэропорт «Южный» для проведения плановых работ. В рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Хачунец, ему было предъявлено обвинение в краже оборудования. Решением суда Хачунец 28 июля текущего года был приговорён к четырём годам колонии строго режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 млн рублей.

Самолёт Ил-80 — это воздушный командный пункт, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны в период военного конфликта. Название «самолёт Судного дня», он получил из-за того, что установленное на нём оборудование позволяет продолжать управление вооруженными силами в период полномасштабной ядерной войны.

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