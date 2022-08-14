Таганрог, Ростовская область, 14 августа 2022, 08:07 — REGNUM Защита жителя Таганрога Жоры Хачунца, приговорённого к тюремному сроку и выплате крупного штрафа за кражу оборудования из «самолёта Судного дня» (Ил-80) обжаловала приговор суда. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Ольгу Бояркину.
Как пояснила правозащитник, жалоба была подана по почте, заседание суда по данному делу ожидается примерно через полтора месяца. По мнению адвоката, следствие и обвинение не смогли доказать вину Хачунца, поэтому защита будет настаивать на доказательствах невиновности и добиваться полного оправдания осуждённого.
Напомним, в декабре 2020 года в Таганроге было возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из самолёта Ил-80, прибывшего в таганрогский аэропорт «Южный» для проведения плановых работ. В рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Хачунец, ему было предъявлено обвинение в краже оборудования. Решением суда Хачунец 28 июля текущего года был приговорён к четырём годам колонии строго режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 млн рублей.
Самолёт Ил-80 — это воздушный командный пункт, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства страны в период военного конфликта. Название «самолёт Судного дня», он получил из-за того, что установленное на нём оборудование позволяет продолжать управление вооруженными силами в период полномасштабной ядерной войны.
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