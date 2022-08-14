Донецк, , 08:05 — REGNUM Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 14 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:45 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Также зафиксированы обстрелы Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки.

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