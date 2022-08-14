Донецк, 14 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли пять человек. Об этом 14 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

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«За минувшие сутки, с 08:00 13 августа до 08:00 14 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 15 мирных жителей за это же время получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следует как можно скорее посетить Запорожскую АЭС.