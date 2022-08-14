Иркутск, 14 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Иркутской области с начала года 333 сирот получили социальную выплату на покупку жилья. На эти цели из областного бюджета в 2022 году выделили 1,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Иркутской области ЖК «Порт-Артур» в Иркутске

Таким образом, всего на выплату смогут претендовать 452 человека. На сегодня документы для получения жилищных выплат оформляет ещё 59 человек, 58 подбирают жильё.

«За два года расходы регионального бюджета на предоставление социальной выплаты гражданам из числа детей-сирот составили более 450 миллионов рублей, данной мерой воспользовались 283 человека», — сказал губернатор Игорь Кобзев.