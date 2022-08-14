Херсон, Украина, , 07:57 — REGNUM Официальный Киев «бьется в агонии», пытаясь сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и «терроризирования» местного населения. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские националисты продолжают наносить удары по Херсонской области, стремясь разрушить инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни. Им стоит одуматься, пока еще не поздно, прекратить обстреливать и терроризировать местное население и дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение», — отметил он в интервью РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что в Херсонской области жители готовы пойти на референдум и проголосовать за вхождение в состав России. По его словам, это признак того, что киевский режим «бьется в агонии», так как националисты больше не смогут ступить на херсонскую землю.