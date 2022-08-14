Донецк, 14 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Украинские войска продолжают обстреливать города и посёлки Донецкой Народной Республики. Обстрелы Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки зафиксированы утром 14 августа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

В 06:00 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки семь снарядов калибра 152 мм. Обстрел производился с позиций в Орловке.

Также в 06:00 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка. Со стороны Первомайского было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

В 06:20 из Новгородского обстрелян посёлок Пантелеймоновка. По нему выпустили пять снарядов калибра 152 мм.

Читайте также: После обстрела Горловки со стороны ВСУ обесточены школа и детский сад