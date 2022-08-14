Локарно, Швейцария, 14 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Гран-при кинофестиваля в Локарно получила картина «Правило 34» бразильского режиссёра Джулии Мурат. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

(сс) geralt Кинофестиваль

Фильм «Правило 34» (Regra 34) совместного производства Бразилии и Франции получил главный приз в основной номинации. В картине поднимается проблема насилия в Бразилии, жертвами которого часто становятся женщины.

Награды фестиваля за лучшую мужскую и женскую роль получили актёры из Коста-Рики Рейнальдо Амиен Гутьерес и Даниэла Марин Наварро за роли в фильме Валентины Маурель «Мне снятся электрические сны». Сама Маурель получила награду за лучшую режиссёрскую работу.

В 2022 году фестиваль в городе Локарно открылся 3 августа. За 11 дней смотра зрителям было представлено 226 фильмов из 113 стран.

Ежегодный смотр в Локарно считается одним из крупнейших европейских кинофестивалей. В 2022 году фестиваль проходил в 75-й раз.