* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:52 — REGNUM В Панджшере два пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвались на минах в долине Абдуллахейль уезда Дара.

По данным источников «8 Собх», при взрыве погибли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но точное число убитых пока неизвестно.

Четыре других пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружены силами Фронта сопротивления в долине Абдуллахейль.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт национального сопротивления пока официально ничего не заявили по этому поводу.