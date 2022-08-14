* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:50 — REGNUM В уезде Хост-ва-Ференг талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли трех пленных членов Фронта национального сопротивления, передает 14 августа «8 Собх».

Согласно источникам, бойцы Фронта, Мохаммад Насим, Сабз Мохаммад и Пахлаван Тахир были захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после нескольких часов боя, когда у них кончились боеприпасы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перебрасывать своих людей в долину Фарзо. В ходе боя в Ланди-Котале, в котором 4 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще 6 ранены, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли этих бойцов Фронта вплен, и в отместку расстреляли их.