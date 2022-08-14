Исламабад, 14 августа, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли, ещё пятеро пострадали в результате падения грузового автомобиля на речной паром в Пакистане. Об этом 14 августа сообщило издание Dawn.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Трагический инцидент произошёл в северо-восточной провинции Пенджаб в городе Фероза, расположенном на юго-западе провинции. По предварительной информации, вечером 13 августа во время сильного ливня водитель грузовика, ехавшего по автотрассе вдоль речного канала, не заметил открытый люк и наехал на него.

При наезде на люк произошло опрокидывание грузовика, после чего он упал в канал прямо на речной паром, стоявший в ожидании посадки пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции из воды были извлечены 13 тел погибших. Пятеро пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Информация об их состоянии не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум одного человека в результате наезда автомобиля на толпу прохожих в американском штате Пенсильвания.