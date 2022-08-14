Москва, , 07:53 — REGNUM Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следует как можно скорее посетить Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Атомная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что позиция России относительно такого визита не раз была заявлена публично, в том числе в Совете Безопасности ООН. Речь идёт об очень деликатном, очень чувствительном мероприятии.

«Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа — начале сентября, но не всё зависит от нас», — приводит слова Ульянова ТАСС.

Дипломат добавил, что при подготовке визита нужно согласовать его продолжительность, маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы миссии. В мае–июне это обсуждалось, но теперь работу нужно начинать заново.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульянов обвинил зарубежную газету в искажении своих слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.

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