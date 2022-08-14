Абакан, , 07:45 — REGNUM В Хакасии заявили о росте объёмов строительства, несмотря на внешнеполитические вызовы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с начала года введено в строй более 130 тыс. кв. метров.

Новостройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным минстроя республики, это на 130% превышает аналогичный показатель прошлого года. В настоящее время в регионе строится ещё 50 многоквартирных жилых домов.

«В этом году появилась возможность реализации масштабных инфраструктурных проектов. Все это — работа, которая демонстрирует эффективность, трудолюбие и огромный потенциал строителей!» — добавили в ведомстве, поздравив строителей с профессиональным праздником.