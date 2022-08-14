Пекин, , 07:44 — REGNUM Члены экипажа корабля «Шэньчжоу-14» Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ начали подготовку к выходу в открытый космос для работ за бортом станции «Тяньгун». 13 августа об этом сообщает China Daily.

Модуль «Тяньхэ» Цитата из видео на YouTube

Выход в открытый космос должен состояться в ближайшие дни. Космонавты покинут станцию через шлюзы лабораторного модуля «Вэньтянь». Члены предыдущей экспедиции на станцию «Тяньгун» выходили в космос из основного модуля «Тяньхэ».

В настоящее время китайская орбитальная станция «Тяньгун» состоит из основного модуля «Тяньхэ» и лабораторного модуля «Вэньтянь». Осенью 2022 года к станции должен прибыть ещё один лабораторный модуль «Мэньтянь». Интеграция этого модуля в состав станции станет завершающим этапом её развёртывания.

Станция «Тяньгун» стала третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией. Первый модуль станции был запущен в апреле 2021 года, второй — в июле 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готовит к запуску второй лабораторный модуль для космической станции