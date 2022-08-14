Вашингтон, 14 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Союзники США, наиболее уязвимые перед Россией, просят Вашингтон усилить их оборону. Об этом пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Такие страны, как Латвия, отмечает издание, опасаются нападения со стороны России, которая проводит на Украине специальную военную операцию. Они заявляют, что «отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи».

Так, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о реальной угрозе приближения боевых действий к границам страны. Администрация США на фоне конфликта на Украине пообещала активизировать военные учения, в Европе находятся около 100 тыс. американских военных, но уязвимым союзникам этого не хватает.

«HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — заявил генеральный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По его словам, страна находится «на грани риска» задействования резервов для обеспечения национальной безопасности.

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