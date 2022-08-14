Бузулукский район, Оренбургская область, , 07:26 — REGNUM В Бугурусланском районе Оренбургской области в результате ДТП пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла возле села Коровино. Автомобиль «ВАЗ-21 099» съехал в кювет и опрокинулся.

22-летний водитель машины и его пассажиры 19-ти и 15-ти лет получили разные травмы. Их госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на территории Оренбургской области зарегистрировано уменьшение числа ДТП. По сравнению с таким же месяцем 2021 года их стало меньше на 19,7%. При этом количество погибших выросло на 41,2%.