Горно-Алтайск, 14 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+20), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Улаганского, Кош-Агачского, Шебалинского и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 880.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 674, в том числе 624 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 2, за весь период – 34 575», — отметили в оперштабе.