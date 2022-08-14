Лондон, 14 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Аренда бытовой техники переживает новое возрождение в Великобритании. Об этом 13 августа рассказала газета Daily Mail.

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Инфляция и кризис в энергетической сфере привели к тому, что семьи в Великобритании стали чаще не покупать, а арендовать бытовую технику. В частности, одна из самых крупных британских компаний по прокату бытовой техники Hughes Rental сообщила о росте спроса на аренду на 20% за последние два года.

Поясняется, что люди, арендующие технику, хотят иметь доступ к новейшим товарам на рынке, но избежать излишних расходов и не переживать в случае, если с техникой что-то произойдёт. По мнению экономистов, если энергетический кризис в стране продолжит усугубляться, то спрос на аренду бытовой техники будет только расти. При этом отмечается, что прокат техники вызвал «эффект домино»: жители Великобритании стали брать в аренду мебель, предметы быта и одежду.

Компания Instant Home, предлагающая в аренду предметы быта и мебель, отметила увеличение спроса на 70%.

«Мотивацией для многих наших клиентов является желание уменьшить свой углеродный след, не покупая больше мебели. Для тех, кто является арендатором и регулярно меняет работу, это также предлагает экономичное решение для дома», — пояснила основатель Instant Home Холли Райт.

Указывается, что из бытовой техники британцы чаще всего предпочитают арендовать телевизоры, но в последнее время растёт спрос и на планшеты, а также на другие гаджеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало что британская экономика во втором квартале 2022 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.