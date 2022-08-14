Москва, , 07:21 — REGNUM Новая дымовая граната РДГ-У предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Она сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55. Об этом 14 августа РИА Новости сообщил Олег Морозов — гендиректор разработчика Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»).

Новая граната заменит аналогичные изделия 1960–70-х годов, до сих пор находящиеся на вооружении ВС РФ. Корпус из композиционного материала высокой прочности и стойкости обеспечивает безопасность в эксплуатации, при сохранении и транспортировке.

«Граната предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Она сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55», — приводит его слова РИА «Новости».

ИА REGNUM напоминает, что форум-выставка «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.