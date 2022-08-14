Санкт-Петербург, , 07:21 — REGNUM Массовая популяризация «греха в красивых одеждах» происходит через кино и литературу, это лишает людей рассудка. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 13 августа в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

«Когда грех одет в красивые одежды и идёт массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей все трещит — семейная жизнь, нравственность», — сказал патриарх Кирилл на мемориальном вечере по случаю 100-летия мученической кончины святителя Вениамина, митрополита Петроградского.

По словам предстоятеля РПЦ, человек становится слабым и подверженным влиянию извне. При этом современный либерализм объявляет ценностью выбор человека.

Многие люди живут этим принципом, особенно на Западе. Но главное — жить по законам божьим и исповедовать веру, в том числе в политике, бизнесе, науке, добавил он.

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