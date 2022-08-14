Пермский край, 14 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Пермском крае без вести пропали ещё двое несовершеннолетних. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

cocoparisienne Пропавший человек

Речь идёт о братьях, одному из которых 11 лет, а другому 13. Они исчезли утром 13 августа в Мотовилихинском районе.

По словам очевидцев, подростков видел днём 13 августа. Один был на велосипеде, а второй на самокате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае продолжают искать пропавшую шестилетнюю девочку. А вот 13-летнего подростка в Нижнем Тагиле нашли в день исчезновения. Оказалось, что он заблудился в городе в незнакомом месте, а позвонить никому не сумел, так как за несколько дней до этого потерял телефон,