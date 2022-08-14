Пекин, , 06:56 — REGNUM Кассовые сборы фильмов в Китае этим летом достигли 7,382 млрд юаней (около $1,095 млрд) по состоянию на 13 августа, что уже превысило общий доход за прошлый летний киносезон, сообщило Управление кино Китая, передает агентство Синьхуа.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

В число самых кассовых фильмов входят китайская научно-фантастическая комедия «Лунный человек» и кинодрама «Зажигая звезды», которые по состоянию на 12 августа собрали около 2,26 млрд юаней и 1,69 млрд юаней соответственно. Летний киносезон продлится три месяца до 31 августа, а в 2021 году общий кассовый доход фильма составил 7,381 млрд юаней.

В киноиндустрии страны наблюдается уверенное восстановление после последствий COVID-19, в связи с принятием мер по продвижению, таких как раздача талонов на потребление для кинозрителей.