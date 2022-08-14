Севастополь, 14 августа, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Памятник Герою Советского Союза, комбату Степану Неустроеву открыли 13 августа в Севастополе. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём телеграм-канале.

Офицеры и солдаты 150-й стрелковой дивизии на фоне Знамени Победы (слева направо) Константин Самсонов, Мелитон Кантария, Михаил Егоров, Илья Соянов, Степан Неустроев

Бюст установлен в сквере имени Неустроева, на проспекте Октябрьской революции, 17. Открытие памятника приурочено к 100-летию со дня рождения героя.

«Теперь в Севастополе есть бюст Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева», — написал Развожаев.

Капитан Степан Неустроев в апреле 1945 года командовал батальоном 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии, штурмовавшим Рейхстаг. Батальон первым ворвался в здание и в течение суток удерживал позиции. Разведчики батальона Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы на куполе Рейхстага. За успешную операцию по водружению знамени Неустроеву присвоили звание Героя Советского Союза.

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