Киев, 14 августа, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, ожидается в ближайшие несколько месяцев на Украине. Об этом 13 августа заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в интервью агентству «Униан».

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Монастырский пояснил, что рост количества преступлений по определённым категориям ожидается в стране в ближайшие два-пять месяцев. Глава МВД Украины отметил, что уже сейчас возросло количество тяжких и особого тяжких преступлений, в частности. убийств. По словам Монастырского, ситуация напрямую связана с военными преступлениями.

Как указал глава украинского МВД, в первую очередь ожидается рост количества таких преступлений, как воровство, угон автомобилей и незаконный оборот оружия. При этом Монастырский уточнил, что с февраля в стране было зафиксировано падение уровня преступности практически по всем категориям «наверное, наполовину». Но глава МВД Украины подчеркнул, что в последнее время появилась ещё одна категория преступлений «совершенно новая и досадная для украинской реальности — это военные преступления».

Кроме того, глава украинского МВД возлагает большие надежды на принятие закона о легализации оружия на Украине. По мнению Монастырского, закон даст людям возможность защитить собственное жильё с помощью огнестрельного оружия, с условием, что свободное ношение оружия в общественных местах будет строго запрещено. Глава МВД Украины напомнил, что законопроект уже прошёл первое чтение в Верховной Раде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экспертов, свободное ношение короткоствольного оружия на Украине приведёт лишь к хаосу и росту преступности.