Верхнечусовские Городки, , 06:36 — REGNUM Пропавшую в посёлке Верхнечусовские городки в Пермском крае шестилетнюю девочку ищут порядка 600 человек. Об этом пишут СМИ.

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» Lizaalert.org

По информации издания 59.ru, среди них и сотрудники полиции, и представители нескольких поисковых отрядов. Также привлечены служебные собаки.

Участники поисков осмотрели заброшенные дома, которых в этом населённом пункте много, а также проверили некоторые другие участки. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала вечером 12 августа. Она ушла в магазин и не вернулась. По факту её пропажи СКР завёл уголовное дело.

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