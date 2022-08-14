Москва, , 06:51 — REGNUM Долг перед банком может остаться у человека, выплатившего кредит. Поэтому следует контролировать процесс выплаты и удостовериться, что долг действительно погашен, рассказал управляющий партнёр, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Он перечислил причины возникновения долга по погашенному кредиту. Во-первых, данные бюро кредитных историй могут не успеть обновиться. По закону на передачу сведений о погашении кредита отводится пять дней, но сроки могут затянуться.

В таком случае следует направлять повторные запросы в ожидании обновления системы. Кроме того, запрос в банк позволит убедиться в передаче информации о выплате долга, рассказал Короленко агентству «Прайм».

Вторая возможная причина — когда клиент не уведомил банк о намерении досрочного погашения кредита. В таком случае деньги могут копиться на счёте, откуда списываются ежемесячные платежи.

Третья причина — не полностью погашенная сумма долга. Такое возможно, если клиент не проверил сумму будущего списания перед тем, как класть деньги на счёт. Платёж в таком случае не проходит, а на задолженность начисляются пени.

Остаток по кредиту может меняться в случае, если заёмщик делает платежи не строго по графику. В любом случае эксперт советует периодически проверять выписки из банка и отслеживать списания и сумму остатка.

После выплаты кредита стоит взять у банка справку о погашении и удостовериться в закрытии счёта, с которого списывались платежи.

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