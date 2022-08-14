Киев, 14 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Бизнес в Херсонской области старается заменить гривны на рубли из-за обесценивания украинской валюты. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Сейчас в регионе в ходу обе валюты. Зарплаты бюджетникам и социальные пособия выплачиваются в рублях. Гривну власти планируют постепенно выводить из оборота.

«Гривна привязана к доллару. И уже звонят предприниматели — спрашивают, где можно сдать гривну. У нас её уже многие и принимать не хотят, потому что она всё меньше и меньше стоит», — сказал Стремоусов ТАСС.

Курс гривны снизился от двух рублей до полутора, в дальнейшем он продолжит падение, добавил Стремоусов. При этом пока невозможно говорить о сроках вывода гривны, так как это постепенный, естественный процесс.

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