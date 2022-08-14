Челябинск, 14 августа 2022, 06:18 — REGNUM В Челябинске вечером 13 августа произошёл пожар в торговом центре на улице Артиллерийской. Об этом сообщили журналистам в МЧС.
Горела наружная облицовка. Посетители заметили возгорание и вызвали пожарных. Площадь очага составила 20 кв. метров. Пламя быстро потушили.
Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа крупный пожар произошёл в торговом центре в Рубцовске Алтайского края. По данным МЧС, здание подожгли.
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