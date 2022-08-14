Челябинск, , 06:18 — REGNUM В Челябинске вечером 13 августа произошёл пожар в торговом центре на улице Артиллерийской. Об этом сообщили журналистам в МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Горела наружная облицовка. Посетители заметили возгорание и вызвали пожарных. Площадь очага составила 20 кв. метров. Пламя быстро потушили.

Пострадавших и погибших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа крупный пожар произошёл в торговом центре в Рубцовске Алтайского края. По данным МЧС, здание подожгли.

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