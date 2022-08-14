Пхеньян, , 07:19 — REGNUM Обладание Пхеньяном ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства от враждебной политики со стороны США. Об этом 14 августа заявил замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён в ответ на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о денуклеаризации корейского полуострова.

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«Выражаю глубокое сожаление в связи с вышеуказанными высказываниями генерального секретаря ООН, в которых в полной мере отсутствует беспристрастие. Обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США», — отметил представитель МИД Северной Кореи.

ИА REGNUM напоминает, что генсек ООН Антониу Гутерреш, находившийся 12 августа с визитом в Сеуле, встретился с президентом страны Юн Сок Ёлем. В ходе встречи, состоявшейся за обедом, генсек ООН выразил поддержку денуклеаризации КНДР. Он сказал, что эта цель имеет важное значение для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.