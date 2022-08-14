Штат Пенсильвания, США, 14 августа, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Как минимум одни человек погиб, ещё 15 получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу прохожих в американском штате Пенсильвания. Об этом 13 августа сообщает местный филиал телеканала Fox News.

ДТП

ДТП произошло в городе Бервик возле бара, в котором проходило благотворительное мероприятие. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия, 15 человек пострадали.

Уточняется, что среди пострадавших есть пятеро детей, их состояние оценивается медиками как критическое. Для перевозки раненых была задействована санавиация, в настоящий момент врачи проводят реанимационные мероприятия в отношении двоих пострадавших.

Автомобиль, сбивший людей, скрылся с места ДТП, но водитель вскоре попал в аварию в городе Нескопек и был задержан сотрудниками полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Украины подтвердил участие украинских дипломатов в ДТП в столице Австрии Вене.