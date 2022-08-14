Сеул, 14 августа, 2022, 05:35 — ИА Регнум. До 14 человек возросло число жертв сильнейших за 115 лет ливней, прошедших в Южной Корее. Об этом 14 августа сообщает агентство Yonhap.

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По данным центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и мерам безопасности, восемь человек погибли в столице Южной Кореи, городе Сеуле, четыре человека погибли в провинции Кёнгидо, ещё два человека стали жертвами стихии в восточной провинции Канвондо. Без вести пропавшими числятся пять человек, пострадали 18 человек.

По данным Корейского метеорологического управления (KMA), в Сеуле с 8 по 10 августа выпало 525 мм осадков, а в соседнем Янпхёне за тот же период — 526,2 мм осадков. Прошедшие ливни стали самыми мощными за 115 лет, с начала метеонаблюдений.

Из своих домов были эвакуированы более 7,8 тыс. человек. В Сеуле и ближайших провинциях было затоплено около трёх тысяч зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших в результате сильных ливней в Южной Корее.