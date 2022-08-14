Ялта, Крым, 14 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Поломка двигателя стала причиной эвакуации пассажирского судна у южного берега Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Вечером 13 августа на судне «Санта-Барбара», которое шло из Алушты в Ялту, вышел из строя редуктор двигателя. Судно находилось в 350 км от берега в районе лагеря «Артек».

Сигналы бедствия экипаж не подавал. На помощь «Санта-Барбаре» из Ялты выдвинулись два судна. В результате эвакуирован 171 человек, в том числе 16 детей. Пострадавших нет.

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