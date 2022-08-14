Чэнду, Китай, 14 августа, 2022, 04:46 — ИА Регнум. До семи человек возросло число погибших из-за паводка на юго-западе Китая. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям провинции Сычуань, где произошло ЧП.

Клод Моне. Паводок

Трагедия произошла в ландшафтном парке Лунцаогоу на севере города Чэнду, где накануне произошёл разлив реки из-за обильного выпадения осадков. Для проведения поисково-спасательных работ администрация провинции мобилизовала около 150 человек.

Из района разгула стихии были спасены девять пострадавших, все они находятся в местной больнице под наблюдением врачей. Уточняется, что погибшие и пострадавшие были туристами, приехавшими на экскурсию в ландшафтный парк. Поисково-спасательные работы в парке продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате паводка в ландшафтном парке на юго-западе Китая.