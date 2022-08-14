Нью-Йорк, США, 14 августа, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Британского писателя Салмана Рушди, пострадавшего в результате нападения на него в Нью-Йорке, медики отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и разрешили разговаривать. Об этом 13 августа сообщает агентство The Associated Press.

Пациент на ИВЛ

Как уточнил агент писателя Эндрю Уайли, писатель может говорить и даже старается шутить. Других подробностей о состоянии Рушди не приводится.

Нападение на Рушди произошло 12 августа перед его выступлением с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе американского штата Нью-Йорк. В результате нападения, по словам агента писателя, у него была повреждена печень и есть угроза потери глаза. Писатель долгое время был подключён к аппарату ИВЛ.

Рушди является автором книги «Сатанинские стихи» (1988), которая вызвала гнев и негодование у мусульман, увидевших в романе оскорбление пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти в фетве (религиозное предписание), которая действовала всё это время, несмотря на принесённые писателем извинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций в связи с нападением на писателя Салмана Рушди.