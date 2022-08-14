Москва, , 04:21 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2022» специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) впервые представят новейшую противодесантную мину ПДМ-МД для обороны прибрежных зон. Об этом сообщил гендиректор разработчика (входит в концерн «Калашников») Олег Морозов, пишет РИА Новости.

«На Форуме «Армия-2022» ЦНИИточмаш представит новые разработки: противодесантная мина ПДМ-МД. Разработана в рамках ОКР «Поверхность». Предназначена для обороны прибрежной зоны. Разработка прошла государственные испытания в 2019–2020 годах. Мина предназначена для использования в водной и воздушной средах, обладает интеллектуальной системой функционирования, способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля», — цитирует Морозова РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, что выставка «Армия-2022» пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа.