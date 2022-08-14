Вашингтон, , 04:01 — REGNUM США превращаются в банановую республику, о чем свидетельствует недавний рейд у бывшего президента страны Дональда Трампа, такое мнение выразил Фрэнк ДеВито в статье, вышедшей 12 августа в The American Conservative.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неужели наша нация превратилась в банановую республику, в которой режим использует полицию для нападения на своих политических врагов?» — задается вопросом обозреватель.

Он обратил внимание на то, что по закону США запрещено забирать или уничтожать какие-либо секретные документы — в чем и обвиняют Трампа. Такое правонарушение может быть чревато не только тюремным заключением, но и пожизненным запретом занимать какие-либо высокие должности в государственном аппарате страны.

«Вот он: гвоздь в крышку гроба, которого так долго ждали противники Трампа. Обвините Трампа в умышленном изъятии некоторых секретных документов, когда он покинул Белый дом, и он больше никогда не сможет стать президентом», — указал он.

По словам ДеВито, любая попытка предотвратить переизбрание Трампа с помощью этой тактики ФБР и министерства юстиции, вероятно, является неконституционной и еще больше подорвет общественное доверие к американским федеральным институтам.

«Если люди не хотят, чтобы Трамп был избран президентом в 2024 году, они должны прекратить отчаянные атаки и поиски юридических лазеек, обратиться к американскому народу и победить его в процессе первичных или всеобщих выборов», — подчеркнул обозреватель.