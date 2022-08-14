США превращаются в банановую республику — American Conservative
Вашингтон, 14 августа, 2022, 04:01 — ИА Регнум. США превращаются в банановую республику, о чем свидетельствует недавний рейд у бывшего президента страны Дональда Трампа, такое мнение выразил Фрэнк ДеВито в статье, вышедшей 12 августа в The American Conservative.
Он обратил внимание на то, что по закону США запрещено забирать или уничтожать какие-либо секретные документы — в чем и обвиняют Трампа. Такое правонарушение может быть чревато не только тюремным заключением, но и пожизненным запретом занимать какие-либо высокие должности в государственном аппарате страны.
По словам ДеВито, любая попытка предотвратить переизбрание Трампа с помощью этой тактики ФБР и министерства юстиции, вероятно, является неконституционной и еще больше подорвет общественное доверие к американским федеральным институтам.