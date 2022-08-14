Лима, 14 августа, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Поддержку демократии в Перу и призыв к политическому диалогу выразили в совместном заявлении правительства Мексики, Аргентины, Боливии и Эквадора. Об этом 13 августа сообщило издание La Jornada.

Congreso de la República del Perú Конгресс Перу

В документе, подписанном четырьмя странами, содержится призы ко всем институтам и политическим силам Перу к построению и укреплению политического диалога, как инструмента для преодоления обострения политической ситуации в стране.

Мексика, Аргентина, Боливия и Эквадор указали на своё огромное уважение к народу Перу и выразили солидарность законно избранным властям.

«Мы надеемся, что перуанцам удастся найти формулу, укрепляющую демократическое сосуществование в многообразии и множественность взглядов на собственное развитие», — сказано в заявлении официальных представителей четырёх стран.

Напомним, что в Перу на президентских выборах одержал победу кандидат от левых сил Педро Кастильо. Это вызвало резкое обострение внутриполитической борьбы, так как большинством в парламенте страны обладают правые партии. Президент Кастильо указал, что правые силы пытаются добиться его отставки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава Перу Педро Кастильо, обыск в его резиденции, последовавший за призывами ряда парламентариев отстранить его от управления государством, является попыткой противников из числа правых сил захватить власть в стране.